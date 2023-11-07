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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт поблизу Кривого Рогу

7 листопада, 2023 вiвторок
12:57
Війна з Росією Кривий Ріг

Удень вівторка, 7 листопада, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу міста. Попередньо, минулося без постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, через російський удар люди не постраждали. Решта інформації з’ясовується.

Напередодні про вибухи у місті повідомляв голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він у телеграм.

  • Також росіяни з вечора понеділка, 6 листопада, здійснили декілька артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримав чоловік, також пошкоджено храм і будинки.

Україна
Росія
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
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