Росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт поблизу Кривого Рогу
Удень вівторка, 7 листопада, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу міста. Попередньо, минулося без постраждалих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, через російський удар люди не постраждали. Решта інформації з’ясовується.
Напередодні про вибухи у місті повідомляв голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він у телеграм.
- Також росіяни з вечора понеділка, 6 листопада, здійснили декілька артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримав чоловік, також пошкоджено храм і будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе