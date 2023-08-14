Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий і поранені

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"Унаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, потерпілих госпіталізовано.



Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Бугаївки Чугуївського району.

"Сьогодні під час обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка", - написав він.

За даними Синєгубова, постраждалі перебувають у лікарні.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги, однак медики не постраждали.