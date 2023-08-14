Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий і поранені
Російська окупаційна армія обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинув 50-річний чоловік. Також дістали поранення шестеро мирних мешканців, серед них підліток
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"Унаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, потерпілих госпіталізовано.
Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Бугаївки Чугуївського району.
"Сьогодні під час обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка", - написав він.
За даними Синєгубова, постраждалі перебувають у лікарні.
Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги, однак медики не постраждали.
- Унаслідок нічного обстрілу Ізюма дістала поранення жінка. Її будинок пошкоджено.
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