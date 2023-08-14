Ворог уночі обстріляв Ізюм: поранено жінку
У ніч на 14 серпня російська окупаційна армія обстріляла Ізюм Харківської області, внаслідок чого дістала поранення місцева мешканка. Її будинок пошкоджено
Про це повідомила пресслужба МВС.
"Близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої", - ідеться у повідомленні.
Відкрито провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Варто зазначити, що нині, за приблизними оцінками, Ізюм зруйновано на 80%. За даними ЮНЕСКО, там знищено низку об'єктів культурної спадщини. На початку квітня 2022 року місто опинилося під контролем російських окупантів і було звільнене ЗСУ у вересні. Після деокупації міста біля нього було виявлене масове поховання, де було 447 тіл людей, загиблих у боях і вбитих під час окупації. Тіла ексгумували та відправили на судово-медичну експертизу. Нині окупанти продовжують обстрілювати місто.
- Росіяни 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка.
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