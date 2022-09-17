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Росіяни обстріляли Краматорськ, є троє поранених

17 вересня, 2022 субота
14:19
війна з Росією на фото: руйнації

Сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині

Про це на фейсбуці повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, окупанти обстріляли приватний сектор. Наразі відомо про трьох поранених. Інформація уточнюється, рятувальні роботи тривають.

  • Раніше на Донеччині росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС, унаслідок чого в Миколаївці зникло світло.

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Краматорськ
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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