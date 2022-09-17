Росіяни обстріляли Краматорськ, є троє поранених

Про це на фейсбуці повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, окупанти обстріляли приватний сектор. Наразі відомо про трьох поранених. Інформація уточнюється, рятувальні роботи тривають.

Раніше на Донеччині росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС, унаслідок чого в Миколаївці зникло світло.