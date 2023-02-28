Росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині – загинув 63-річний чоловік

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", – написав він у телеграмі.

За словами Синєгубова, залишається високою небезпека повторних обстрілів міста й області, тому мешканців просять не ігнорувати сигнали тривоги.