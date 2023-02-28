Росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині – загинув 63-річний чоловік
Російські окупанти вранці 28 лютого обстріляли місто Куп'янськ Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", – написав він у телеграмі.
За словами Синєгубова, залишається високою небезпека повторних обстрілів міста й області, тому мешканців просять не ігнорувати сигнали тривоги.
- У вівторок, 28 лютого, російська армія завдала удару по Херсону, внаслідок чого одна людина поранена, ще одна загинула
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.44
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе