Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла", - написав він.

Також Єрмак зазначив, що внаслідок ворожого удару загинула людина.

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