Ворог завдав удару по Херсону: загинула людина
У вівторок, 28 лютого, російська армія завдала удару по Херсону, унаслідок чого одна людина поранена, ще одна - загинула
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла", - написав він.
Також Єрмак зазначив, що внаслідок ворожого удару загинула людина.
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- За минулу добу, 27 лютого, російська армія 119 разів обстріляла Херсонську область, постраждали 25 населених пунктів.
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