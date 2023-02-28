Окупанти 119 разів обстріляли Херсонщину, є поранені
Російська армія за минулу добу 119 разів обстріляла Херсонську область, постраждали 25 населених пунктів
Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.
Зокрема, по Херсону загарбники завдали 18 ударів. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та на територію школи.
Унаслідок російських атак троє мирних жителів зазнали поранень. З визволених територій Херсонської області за добу вдалося евакуювати 87 людей.
- За добу 25 лютого російська армія 78 разів атакувала Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА: двоє людей загинули, семеро дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.44
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе