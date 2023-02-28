Окупанти 119 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Зокрема, по Херсону загарбники завдали 18 ударів. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та на територію школи.

Унаслідок російських атак троє мирних жителів зазнали поранень. З визволених територій Херсонської області за добу вдалося евакуювати 87 людей.