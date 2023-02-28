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Окупанти 119 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

28 лютого, 2023 вiвторок
10:55
війна з Росією обстріл Херсонщина

Російська армія за минулу добу 119 разів обстріляла Херсонську область, постраждали 25 населених пунктів

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Зокрема, по Херсону загарбники завдали 18 ударів. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та на територію школи.

Унаслідок російських атак троє мирних жителів зазнали поранень. З визволених територій Херсонської області за добу вдалося евакуювати 87 людей.

Новини
Херсонщина
окупанти
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