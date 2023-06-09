Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі на Запоріжжі: загинули дві людини
Удень 9 червня російська окупаційна армія обстріляла лікарню в Гуляйполі Запорізької області, внаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка", - написав він.
Ще дві людини, за даними Єрмака, дістали поранення.
- 26 травня внаслідок артобстрілу Гуляйполя дістали поранення дві жінки.
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