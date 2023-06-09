Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка", - написав він.

Ще дві людини, за даними Єрмака, дістали поранення.