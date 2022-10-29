Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у телеграмі.

О 10:30 28 жовтня росіяни обстріляли населений пункт Галицинівської громади. Унаслідок цього чотири людини отримали поранення. Також окупанти пошкодили лінію електропередачі. Електропостачання було відновлено протягом години.

Також загарбники з мінометів обстрілювали портову акваторію Очакова. Ніхто не постраждав.

У Баштанському районі окупанти гатять по населених пунктах на лінії фронту в Березнегуватській ОТГ. Інформацію про постраждалих і пошкодження уточнюють.

Орієнтовно о 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 28 жовтня й о 05:30 29 жовтня росіяни гатили по населеному пункту Широківської громади, унаслідок чого зруйновано два будинки, пошкоджено ще три (уламками вибило вікна й зачепило дахи). Люди не постраждали.

У Первомайському та Вознесенському районах удень і вночі було відносно спокійно.

У ніч на 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого одна людина зазнала поранень. Також зруйнована адмінбудівля, пошкоджені новобудова та хлібопекарня.

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