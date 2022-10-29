Росіяни обстріляли Миколаївщину: постраждало четверо людей, пошкоджено будинки й електролінію
На Миколаївщині 28 жовтня окупанти поранили чотирьох цивільних, обстріляли п'ять будинків і лінію електропередачі
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у телеграмі.
О 10:30 28 жовтня росіяни обстріляли населений пункт Галицинівської громади. Унаслідок цього чотири людини отримали поранення. Також окупанти пошкодили лінію електропередачі. Електропостачання було відновлено протягом години.
Також загарбники з мінометів обстрілювали портову акваторію Очакова. Ніхто не постраждав.
У Баштанському районі окупанти гатять по населених пунктах на лінії фронту в Березнегуватській ОТГ. Інформацію про постраждалих і пошкодження уточнюють.
Орієнтовно о 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 28 жовтня й о 05:30 29 жовтня росіяни гатили по населеному пункту Широківської громади, унаслідок чого зруйновано два будинки, пошкоджено ще три (уламками вибило вікна й зачепило дахи). Люди не постраждали.
У Первомайському та Вознесенському районах удень і вночі було відносно спокійно.
- У ніч на 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого одна людина зазнала поранень. Також зруйнована адмінбудівля, пошкоджені новобудова та хлібопекарня.
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