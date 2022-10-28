Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім.

Він зазначив, що окупанти вдарили по місту ракетами С-300 близько 02:00. Унаслідок обстрілу зруйновано триповерхову адмінбудівлю, а також пошкоджено новобудову, яка розташована поруч, та хлібопекарню. Також зазнала поранень людина.

Учора, 27 жовтня, о 15:27 ворог завдав удару по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Близько 22:00 зафіксовано обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих і руйнацій немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється", - написав Кім.

У ніч на 28 жовтня росіяни також обстріляли з "градів" Нікопольщину.