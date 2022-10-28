Уночі росіяни обстріляли ракетами Миколаїв: поранено людину та зруйновано адмінбудівлю
У ніч на 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого одна людина зазнала поранень, а також зруйнована адмінбудівля
Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім.
Він зазначив, що окупанти вдарили по місту ракетами С-300 близько 02:00. Унаслідок обстрілу зруйновано триповерхову адмінбудівлю, а також пошкоджено новобудову, яка розташована поруч, та хлібопекарню. Також зазнала поранень людина.
Учора, 27 жовтня, о 15:27 ворог завдав удару по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.
Близько 22:00 зафіксовано обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих і руйнацій немає.
"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється", - написав Кім.
- У ніч на 28 жовтня росіяни також обстріляли з "градів" Нікопольщину.
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