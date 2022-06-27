Росіяни обстріляли на Луганщині приміщення прикордонного загону, будівлі храмів і адмінспоруду

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає", - наголосив він.

Так, штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. Наразі у Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти - не всі з них це змогли зробити самостійно.

За словами Гайдая, у Лисичанську дуже багато пошкоджень. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

"Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська", - додав голова ОВА.

Ранком 27 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, також тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. За підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

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