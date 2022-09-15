Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни за ніч 5 разів накрили вогнем Нікопольський район, люди не постраждали. У Марганецькій громаді окупанти пошкодили лінію електропередачі й залишили без світла понад 700 родин. Електрики проводять ремонтні роботи.

Також росіяни 4 рази атакували "градами" та дроном-камікадзе Нікополь. У місті пошкоджено близько 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій і два місцеві підприємства.

У ніч на 14 вересня росіяни випустили 75 снарядів по Нікопольському району: обстріляли до 20 будинків, газогони й електролінії, залишили людей без світла та води.

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