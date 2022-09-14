Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів… Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих", - написав він.

Сам Нікополь окупанти обстріляли двічі та пошкодили до 20 будинків, газогони й лінії електропередачі. Унаслідок цього майже 3 тис. родин залишилася без світла. Частину з них уже підключили до електроенергії. Енергетики продовжують лагодити мережі.

Тривають відновлювальні роботи в Марганецькій, Мирівській і Томаківській громадах, які ввечері 13 вересня залишилися без води внаслідок російських обстрілів.

У решті районів Дніпропетровщини ніч на 14 вересня минула без обстрілів і станом 07:26 ситуація спокійна.

У ніч на 13 вересня окупанти шість разів завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області та пошкодили будинки, стадіон і газогони.

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