Росіяни обстріляли Нікопольський район, - РВА

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило. Без паніки", - написав він.

Раніше він писав, про рух військової техніки на протилежному березі Каховського водосховища та повідомляв про обстріли території Енергодару в напрямку Запоріжжя.

У неділю, 24 липня, зафіксували понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини.

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