Росіяни обстріляли Нікопольський район, - РВА
В ніч на 25 липня армія РФ обстріляла кілька прибережних територій Нікопольського району із реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило. Без паніки", - написав він.
Раніше він писав, про рух військової техніки на протилежному березі Каховського водосховища та повідомляв про обстріли території Енергодару в напрямку Запоріжжя.
- У неділю, 24 липня, зафіксували понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини.
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