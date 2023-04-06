Росіяни обстріляли Оріхів і Гуляйполе на Запоріжжі, пошкоджено житлові будинки
Російська окупаційна армія 6 квітня обстріляла з РСЗВ місто Оріхів Запорізької області. Загарбники поцілили в п'ятиповерховий будинок
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ", - написав він.
"Крім цього, по місту нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор", - додав чиновник.
Також окупанти скерували дві ракети в об'єкт цивільної інфраструктури Гуляйполя. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів вже реєструють черговий злочин рашистів та завдані ними збитки", - написав Малашко.
- Унаслідок ракетного обстрілу Оріхова 31 березня постраждали дві людини.
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