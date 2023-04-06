Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ", - написав він.

"Крім цього, по місту нанесено авіаудар, який пошкодив житловий сектор", - додав чиновник.



Також окупанти скерували дві ракети в об'єкт цивільної інфраструктури Гуляйполя. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



"Рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів вже реєструють черговий злочин рашистів та завдані ними збитки", - написав Малашко.