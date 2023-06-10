Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара
Російські війська у суботу, 10 червня, обстріляли місто Оріхів Запорізької області, унаслідок чого загинули двоє людей
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Він зазначив, що загарбники влучили у приватний будинок. На подвір'ї загинула сімейна пара - 58-річний чоловік і 54-річна жінка.
Також у Преображенці 77-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Його госпіталізували.
- Удень 9 червня російська окупаційна армія обстріляла лікарню в Гуляйполі Запорізької області, внаслідок чого загинули дві людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе