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Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара

10 червня, 2023 субота
17:32
Війна з Росією на фото: Запорізька область

Російські війська у суботу, 10 червня, обстріляли місто Оріхів Запорізької області, унаслідок чого загинули двоє людей

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що загарбники влучили у приватний будинок. На подвір'ї загинула сімейна пара - 58-річний чоловік і 54-річна жінка.

Також у Преображенці 77-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Його госпіталізували.

  • Удень 9 червня російська окупаційна армія обстріляла лікарню в Гуляйполі Запорізької області, внаслідок чого загинули дві людини.
Україна
російська армія
Запорізька область
Військові новини
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