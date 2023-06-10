Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що загарбники влучили у приватний будинок. На подвір'ї загинула сімейна пара - 58-річний чоловік і 54-річна жінка.

Також у Преображенці 77-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Його госпіталізували.