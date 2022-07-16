Росіяни обстріляли Покровськ: пошкоджено 16 будинків та колишню будівлю Палацу культури
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині. Військові РФ влучили у колишню будівлю Палацу культури. Також пошкоджено 6 приватних житлових будинків
Про це повідомили у ГУ ДСНС Донецької області.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, спалахнуло два вантажні автомобілі. Інформації про травмованих поки немає.
"Внаслідок обстрілу м. Покровськ о 14:30 16 липня сталося влучення в колишню будівлю Палацу культури та спалахнула пожежа 2-х вантажних автомобілів. Станом на 16:00 пожежа вантажних автомобілів ліквідована, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються. Пошкоджено 16 приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Для ліквідації наслідків обстрілу залучали 18 рятувальників та 3 пожежні автомобілі.
- Ввечері у суботу, 16 липня 2022 року, російські окупанти завдали двох ударів по аграрному підприємству, що у Чигирині.
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