Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії
Російська окупаційна армія 5 квітня вкотре обстріляла прикордонні території Сумської області. Загарбники застосували ствольну артилерію
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 11:40 до 11:50 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Заруцьке", - йдеться у повідомленні.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.
- 24 березня внаслідок обстрілів прикордоння Чернігівщини загинула людина.
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