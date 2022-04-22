Росіяни обстріляли селище Коротич на Харківщині: одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, - Офіс генпрокурора
22 квітня окупанти обстріляли смт Коротич на Харківщині, унаслідок чого одна людина загинула, шестеро отримали поранення, пошкоджено та зруйновано склади
Про це повідомив ОГПУ.
"22 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли смт Коротич Харківського району. Внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік. Ще 6 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено та зруйновано складські приміщення", - зазначили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить Управління СБУ Харківщини.
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