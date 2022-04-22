Росіяни обстріляли селище Коротич на Харківщині: одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив ОГПУ.



"22 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли смт Коротич Харківського району. Внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік. Ще 6 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено та зруйновано складські приміщення", - зазначили в Офісі генпрокурора.







За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить Управління СБУ Харківщини.









Нагадаємо, 22 квітня на Харківщині українські військові знищили багато окупантів, три російські РСЗВ і ППО.

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