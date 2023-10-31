Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині: поранено літню жінку
Удень 31 жовтня російські окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого отримала поранення жінка
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з повідомленням, 82-річна жінка в момент атаки перебувала на подвірʼї будинку.
"У жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в ОВА.
"Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася", - додали там.
- Уранці 31 жовтня російська армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого один зі снарядів влучив у цивільну автівку в передмісті Херсона. Водій загинув. Пізніше окупанти також накрили вогнем Центральний район Херсона, внаслідок чого постраждали дві людини.
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