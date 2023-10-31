Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині: поранено літню жінку

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.



Згідно з повідомленням, 82-річна жінка в момент атаки перебувала на подвірʼї будинку.



"У жінки – вибухова травма та уламкове поранення руки. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - повідомили в ОВА.



"Після надання меддопомоги від госпіталізації потерпіла відмовилася", - додали там.

Уранці 31 жовтня російська армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого один зі снарядів влучив у цивільну автівку в передмісті Херсона. Водій загинув. Пізніше окупанти також накрили вогнем Центральний район Херсона, внаслідок чого постраждали дві людини.