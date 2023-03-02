Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ дронами завдала удар по цивільних особах, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Внаслідок обстрілу травмовано 9 цивільних, серед яких неповнолітня дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість потерпілих уточняється", - йдеться у повідомленні.

Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Херсонською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).