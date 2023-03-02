Росіяни обстріляли з дронів чергу по гуманітарну допомогу на Херсонщині, є поранені, серед них дитина
У четвер, 2 березня, росіяни обстріляли чергу по гуманітарну допомогу на Херсонщині, наразі поранень зазнали 9 цивільних, серед них неповнолітня дитина
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ дронами завдала удар по цивільних особах, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Внаслідок обстрілу травмовано 9 цивільних, серед яких неповнолітня дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість потерпілих уточняється", - йдеться у повідомленні.
Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Херсонською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У ніч на 2 березня окупанти скерували ракету на Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий будинок, відомо про щонайменше трьох загиблих.
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