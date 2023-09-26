Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поранено трьох людей
Удень 26 вересня російська армія обстріляла житлові квартали Херсона, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків і жінка. Остання наразі в лікарні
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Близько 15:10 під вогнем російських військ опинилися житлові квартали міста. Поранення отримали троє людей. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 52-річну жінку", - йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що потерпіла на момент обстрілу перебувала біля власного будинку.
Двоє чоловіків, 40 та 79 років, госпіталізації не потребували, їм надали допомогу на місці.
- Раніше окупанти завдали удару по Бериславу, внаслідок чого постраждав правоохоронець.
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