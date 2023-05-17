Росіяни обстріляли житлові квартали на Херсонщині: 7 поранених, серед них 3 дитини
За минулу добу, 16 травня, російські військові 79 разів обстріляли Херсонську область. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 79 обстрілів та випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області.
Ворог обстріляв Херсон 6 разів, випустивши 26 снарядів.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей.
Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.
- Нагадаємо, 15 травня, росіяни вдарили по селу Львове Тягинської громади Херсонщини - поранень зазнали двоє чоловіків.
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