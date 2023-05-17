Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 79 обстрілів та випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області.

Ворог обстріляв Херсон 6 разів, випустивши 26 снарядів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.