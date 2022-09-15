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Росіяни обстрілюють деокуповані міста й села Херсонщини: в ОВА закликають людей евакуюватися

15 вересня, 2022 четвер
07:14
війна з Росією окупанти

На Херонщині окупанти гатять по звільнених від них населених пунктах. В ОВА просять людей виїжджати, а тим, хто залишився, доставляють гумвантажі

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

За його словами, ситуація у звільнених містах і селах надважка. У Князівці окупанти зруйнували або пошкодили 100% будинків, у Високопіллі - 80%.

"Перше, на чому ми наполягаємо у спілкуванні із людьми, приїжджаючи у звільнені села, – це негайна евакуація. Наша армія не обстрілювала окуповані території, тому страху таких обстрілів у місцевого населення немає. Через це евакуюватися одразу погоджуються не всі. А вже буквально через кілька днів, після обстрілів з боку окупантів, люди самі простять нас вивезти їх звідти", - зауважив голова ОВА.

Так, у Миролюбівці станом на 13 вересня залишилося 104 мешканці, а 15-го - уже 47. В ОВА допомогли евакуюватися 22 людям, іще 35 місцевих мешканців виїхали самостійно. 

Людям, які залишаються в деокупованих населених пунктах, намагаються привозити воду, їжу, ліку й інші гумвантажі.

  • 12 вересня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині повільніший за Харківський через сприятливий для оборони ландшафт.

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