English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни обстрілюють Лисичанськ із озброєння всіх калібрів, зруйновано десятки будівель, - Гайдай

Росіяни обстрілюють Лисичанськ із озброєння всіх калібрів, зруйновано десятки будівель, - Гайдай

1 квітня, 2022 п'ятниця
12:41

У Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Російські окупанти продовжують накривати вогнем український Лисичанськ. Б‘ють з усіх калібрів. Без жалю путінські солдати цілять у житлові квартали, медзаклади, дитсадки, по евакуаційному транспорту", - наголосив він.

За словами Сергія Гайдая, унаслідок російських обстрілів зруйнувано десятки будівель і постраждало багато місцевих мешканців.

Очільник ОВА додав, що бої за Лисичанськ тривають, а ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб місто й надалі залишалося підконтрольне українській владі.
 

  • Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстрілюють ремонтників і заважають їм відновлювати комунікації в містах, щоб спричинити гуманітарну катастрофу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
транспорт
Луганщина
ЗСУ
постраждалі
Лисичанськ
росіяни
окупанти
обстріли
Сергій Гайдай
медзаклади
дитсадки
житлові квартали
зруйновані будівлі
місцеві мешканці
Читайте також:
Микола Маломуж
31 березня, 2022 четвер
Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Дрон Switchblades
31 березня, 2022 четвер
100 дронів Switchblades і ракети земля-повітря. У Пентагоні розповіли про постачання в Україну нової зброї
київ обстріл ЗСУ
1 квітня, 2022 п'ятниця
Здобута історична перемога ЗСУ над російською армією у битві за Київ, - Бутусов
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 32.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 квітня
12:43
посівна
У тимчасово окупованому Скадовському районі фермери почали висадку овочів
12:34
пиво банка
Виробники пива у РФ жаліються на нестачу алюмінієвих банок
12:33
Гуманітарні коридори евакуація
Евакуаційна колона з маріупольцями вирушила з Бердянська до Запоріжжя
12:29
окупанти Маріуполь
Депутати Маріупольської міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті
12:29
Ексклюзив
Пендзин
Індія купує в Росії нафту за нижчою ціною, ніж ринкова, а Китай може долучитися до західних санкцій, - Пендзин
12:24
міна
У Броварському районі багато мінувань, Вишгородський - гуманітарна катастрофа, - голова ОВА
12:20
обстріл
У Сєвєродонецьку окупанти навмисно обстріляли ремонтну базу комунальників, щоб місто залишилося без комунікацій, - Гайдай
12:18
окупанти в Маріуполі
Армія РФ у повномасштабній війні з Україною втратила вже понад 17.5 тис. осіб
12:15
окупанти обстріл
Минулої доби окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, мінометів, танків і "Градів". По центру Харкова вдарили ракетою
12:09
заборонили торгівлю алкоголем
На Донеччині офіційно заборонили торгівлю алкоголем, - голова ОВА
12:09
Запоріжжя
У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину
12:06
заборона ОПЗЖ
Маріупольська міськрада призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"
12:01
окупант
Окупанти дозволяють мешканцям Мелітополя виїхати тільки до Криму, - мер
11:48
Нідерланди_ прапор
Нідерланди частково зупинили роботу посольства в Росії через війну в Україні
11:40
Запоріжжя
Ситуація в Запоріжжі контрольована, ворог відкинутий від міста, - депутат міськради Прозапас
11:35
Дія
На порталі "Дія" знову можна внести зміни до ФОП чи закрити його
11:29
Мелітополь
До окупованого Мелітополя російські загарбники намагаються провести лінію інтернету із Криму, - мер
11:26
Ексклюзив
газ
Відключити росії Європу від газу майже неможливо, — віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки
11:16
Японія
Японія не планує виходити зі спільного з Росією газового проєкту на Сахаліні
11:14
російська ракета
На Чернігівщині можливі авіаційні й ракетні удари, містян закликають не ігнорувати сирени, - голова ОВА
10:58
київський IT-батальйон
У Києві створили ІТ-батальйон, що захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси столиці
10:54
герб Новоград-Волинського
У Новограді-Волинському прибрали літеру Z з герба громади
10:43
Ексклюзив
окупанти
До східного кордону України підтягуються великі резерви окупантів, — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI"
10:42
Оновлено
влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
Влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 27, - ДСНС
10:41
Bushmaster
Австралія відправить бронетранспортери Bushmaster в Україну на прохання Зеленського
10:40
міні-ярмарки Київ
У шести районах Києва 1 квітня працюють вісім мініярмарків
10:22
Окупанти повністю вийшли з Броварського району, - мер Броварів
10:09
школа обстріл
Від початку масштабної агресії РФ в України загинули 153 дитини, щонайменше 245 поранено, – Офіс генпрокурора
09:47
На Луганщині домовилися про відкриття п'яти гумкоридорів, проте окупанти зривають "режим тиші"
09:43
обстріл луганщина
Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині, постраждала жінка
09:36
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко боїться бунту армії: білоруські війська ганяють біля кордону з Україною для замилювання очей Путіна, - Бульба
09:25
ЗСУ оборона Києва
Українські військові проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, – Міноборони Великої Британії
09:24
долар
Офіційний курс: долар сягнув позначки 29 грн, а євро 32
09:21
Білорусь протест
Майбутнє Білорусі зараз виборюється в Україні, - білоруський громадський діяч
08:43
окупаційна символіка
Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора
08:25
Ексклюзив
ЗСУ
В Станіславі на Херсонщині тривають сильні бої, місто на межі гуманітарної катастрофи, — депутат Херсонської облради
08:21
Ексклюзив
Харків обстріл
Ворог стягує війська у харківському напрямку, – боєць ТрО
08:08
Окупанти
Окупанти обстріляли Луганщину: є загиблі, зруйновано 18 будинків
07:59
Британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки, - МВС
07:41
Оновлено
Бєлгород, пожежа
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. Губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV