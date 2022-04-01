Росіяни обстрілюють Лисичанськ із озброєння всіх калібрів, зруйновано десятки будівель, - Гайдай
У Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Російські окупанти продовжують накривати вогнем український Лисичанськ. Б‘ють з усіх калібрів. Без жалю путінські солдати цілять у житлові квартали, медзаклади, дитсадки, по евакуаційному транспорту", - наголосив він.
За словами Сергія Гайдая, унаслідок російських обстрілів зруйнувано десятки будівель і постраждало багато місцевих мешканців.
Очільник ОВА додав, що бої за Лисичанськ тривають, а ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб місто й надалі залишалося підконтрольне українській владі.
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