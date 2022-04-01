Росіяни обстрілюють Лисичанськ із озброєння всіх калібрів, зруйновано десятки будівель, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Російські окупанти продовжують накривати вогнем український Лисичанськ. Б‘ють з усіх калібрів. Без жалю путінські солдати цілять у житлові квартали, медзаклади, дитсадки, по евакуаційному транспорту", - наголосив він.



За словами Сергія Гайдая, унаслідок російських обстрілів зруйнувано десятки будівель і постраждало багато місцевих мешканців.



Очільник ОВА додав, що бої за Лисичанськ тривають, а ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб місто й надалі залишалося підконтрольне українській владі.



Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстрілюють ремонтників і заважають їм відновлювати комунікації в містах, щоб спричинити гуманітарну катастрофу.

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