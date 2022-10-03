Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не забуваймо, що росіяни останні 20 років виховувалися на релігії не православній християнській, а на кремлівській релігії "побєдобєсія". І тому для них сам факт приналежності бодай до найменшої перемоги є критично важливим. Але перемоги в них немає. Немає перемоги починаючи з 2014 року, немає перемоги з лютого 2022 року. Лише чисельні поразки. І все це руйнує їхню віру в міф, що Росія – це країна, яка не програє жодної війни. Їхні пропагандисти просто щоденно як молитву це зачитують", - сказав Андрій Тетерук.

Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" зазначив, що російська армія втратила свої значні ресурси і наразі намагається утримати окуповані території України, щоб подати це як бодай якусь перемогу.

"Хоча очевидні реалії стверджують, що вони зараз програють по всім параметрам. Програли, втративши той наступальний потенціал, який вони готували останніми роками, десь останні 4 роки щонайменше, включно з Білоруссю, на чиїй території вони спільно тренувалися. Вони втратили позиції, які вже встигли захопити, вони втратили той потенціал, який дозволяв їм вести успішні наступальні операції. Тепер вони намагаються зберегти потенціал для утримання цих територій", - зауважив він.

1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області

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