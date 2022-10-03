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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росіяни останні 20 років виховувалися на кремлівській релігії "побєдобєсія", тому для них бодай найменша перемога є критично важливою, - український військовий Тетерук
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Росіяни останні 20 років виховувалися на кремлівській релігії "побєдобєсія", тому для них бодай найменша перемога є критично важливою, - український військовий Тетерук

3 жовтня, 2022 понедiлок
18:20
війна з Росією парад

Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук зауважив, що відсутність перемог на полі бою руйнує російську віру в міф, що Росія – це країна, яка не програє жодної війни

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не забуваймо, що росіяни останні 20 років виховувалися на релігії не православній християнській, а на кремлівській релігії "побєдобєсія". І тому для них сам факт приналежності бодай до найменшої перемоги є критично важливим. Але перемоги в них немає. Немає перемоги починаючи з 2014 року, немає перемоги з лютого 2022 року. Лише чисельні поразки. І все це руйнує їхню віру в міф, що Росія – це країна, яка не програє жодної війни. Їхні пропагандисти просто щоденно як молитву це зачитують", - сказав Андрій Тетерук.

Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" зазначив, що російська армія втратила свої значні ресурси і наразі намагається утримати окуповані території України, щоб подати це як бодай якусь перемогу. 

"Хоча очевидні реалії стверджують, що вони зараз програють по всім параметрам. Програли, втративши той наступальний потенціал, який вони готували останніми роками, десь останні 4 роки щонайменше, включно з Білоруссю, на чиїй території вони спільно тренувалися. Вони втратили позиції, які вже встигли захопити, вони втратили той потенціал, який дозволяв їм вести успішні наступальні операції. Тепер вони намагаються зберегти потенціал для утримання цих територій", - зауважив він.

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Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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деокупація України
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2022, понедiлок
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