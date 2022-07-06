Росіяни перекидають в Україну військові частини з Курильських островів, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На східному напрямку в росіян зʼявилась 18 стрілково-артилерійська дивізія з Курильських островів. Це вже все, що вони змогли підтягнути на територію України. Зараз вони вже підтягують якісь далекосхідні військові частини", - розповів Ягун.

Генерал-майор також додав, що Росія знімає війська на кордоні з Фінляндією та перекидає їх до України.

"Фінляндія вступає в НАТО, а росіяни вже війська на кордоні з ними перекидають до України. В росіян немає фізичної можливості формувати резерви для війни проти України. Просто немає де брати людей. Все, що могли відтягнути на територію України, вже знаходиться тут. Ці війська тут або перебиті, або не хочуть воювати", - додав він.

5 липня фінське медіа Yle повідомило, що РФ вивела техніку з військової бази у Мурманській області, що на кордоні з Фінляндією

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb