Росіяни перетворюють поля окупованої Запорізької області на мертву зону, - мер Мелітополя
Російські загарбники "засівають" українські поля мінами, а від їхньої техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у telegram.
"Рашисти перетворюють поля окупованої Запорізької області на мертву зону", - написав мер.
За словами посадовця, росіяни знищують родючі землі на тимчасово окупованій території. Зокрема, створили укріпрайон, виривши лінію окопів довжиною близько 70 км та розміщують так звані "зуби дракона" - пірамідальні бетонні перешкоди для просування противника.
Крім того, військові РФ продовжують мінувати територію Запоріжжя, а від їхньої техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод. Також окупанти влаштовують навчання для своїх мобілізованих просто посеред полів.
"Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але "екологи" з ЗСУ вже на підході", - наголосив Федоров.
- У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники розмістилися у лікарні, щоб прикриватися мирними громадянами. У підвалі росіяни розмістили своїх поранених солдатів, тим часом як вцілілі окупанти живуть у палатах на першому та третьому поверхах. Водночас цивільні громадяни похилого віку розміщені на другому.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що армія РФ мінує поля між селами у Запорізькій області, наражаючи на небезпеку мирних жителів.
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