Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у telegram.

"Рашисти перетворюють поля окупованої Запорізької області на мертву зону", - написав мер.

За словами посадовця, росіяни знищують родючі землі на тимчасово окупованій території. Зокрема, створили укріпрайон, виривши лінію окопів довжиною близько 70 км та розміщують так звані "зуби дракона" - пірамідальні бетонні перешкоди для просування противника.

Крім того, військові РФ продовжують мінувати територію Запоріжжя, а від їхньої техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод. Також окупанти влаштовують навчання для своїх мобілізованих просто посеред полів.

"Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але "екологи" з ЗСУ вже на підході", - наголосив Федоров.