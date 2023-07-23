Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти перейшли на новий етап фільтрації на ТОТ - карають за архівні фото і музику. Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях", - зазначив Федоров.

Він також зауважив, що раніше окупанти шукали в телефонах докази співпраці з Силами опору. Потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в "тероризмі".

Але тепер росіяни перейшли на новий рівень й уважно вивчають фото і музику. Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які, за словами Федорова, називають "нацистськими".