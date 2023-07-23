Росіяни перевіряють музику на телефонах у жителів окупованих територій, - Федоров
Російські загарбники перейшли на новий етап фільтрації на окупованих територіях. Терористи почали перевіряти телефони жителів на наявність української музики
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Рашисти перейшли на новий етап фільтрації на ТОТ - карають за архівні фото і музику. Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях", - зазначив Федоров.
Він також зауважив, що раніше окупанти шукали в телефонах докази співпраці з Силами опору. Потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в "тероризмі".
Але тепер росіяни перейшли на новий рівень й уважно вивчають фото і музику. Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які, за словами Федорова, називають "нацистськими".
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни у нетверезому стані на бронеавтомобілі "Тигр" наїхали на цивільне авто.
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