Росіяни підірвали Каховську ГЕС, аби перекинути частину військ на Запорізький напрямок, - заступник міністра оборони Павлюк
Після підриву Каховської ГЕС російські військові перекинули частину своїх підрозділів з Херсонської області у Запорізьку
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він підтвердив, що саме бажання зірвати контрнаступ Сил оборони призвело до того, що росіяни все ж наважилися на підрив Каховської ГЕС.
"Враховуючи, що вони не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, на мою думку, вони забезпечили безпеку лівого флангу. Тобто, підірвавши дамбу, вони зробили бар’єрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони. І змогли зняти певну кількість своїх частин для того, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок проти нашого угрупування, що наступає", - зазначив Павлюк.
Заступник міністра оборони також пояснив, що росіянам потрібно було максимально закрити Херсонський напрямок, адже сил і засобів у ворога недостатньо, щоб зупинити наступ України.
За словами генерала-лейтенанта ЗСУ, українська розвідка бачила ознаки підготовки до підриву, але протидіяти цьому було неможливо, адже гребля контролюється окупантами. Павлюк також підкреслив, що росіянам байдуже на втрати особового складу та позицій.
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