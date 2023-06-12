Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він підтвердив, що саме бажання зірвати контрнаступ Сил оборони призвело до того, що росіяни все ж наважилися на підрив Каховської ГЕС.

"Враховуючи, що вони не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, на мою думку, вони забезпечили безпеку лівого флангу. Тобто, підірвавши дамбу, вони зробили бар’єрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони. І змогли зняти певну кількість своїх частин для того, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок проти нашого угрупування, що наступає", - зазначив Павлюк.

Заступник міністра оборони також пояснив, що росіянам потрібно було максимально закрити Херсонський напрямок, адже сил і засобів у ворога недостатньо, щоб зупинити наступ України.

За словами генерала-лейтенанта ЗСУ, українська розвідка бачила ознаки підготовки до підриву, але протидіяти цьому було неможливо, адже гребля контролюється окупантами. Павлюк також підкреслив, що росіянам байдуже на втрати особового складу та позицій.