Росіяни планують створити комісію для перевірки двох ліній електроживлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до РФ, - Генштаб

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії", - йдеться у дописі.

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Лікують військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнер": окупанти розгорнули "польовий шпиталь" у місті Хрустальний Луганської області

Стало відомо, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

"Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнер", - зазначається.

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Зокрема у пості додається, що в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти.

Також зазначається, що у тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів

"Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що внаслідок ударів РФ по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка - Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

Куп’янський напрямок: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок: противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

Запорізький напрямок: постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

Херсонський напрямок: обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

Протягом доби підрозділи Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників", - зазначається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС не можуть запустити енергоблоки: українські фахівці відмовилися від співпраці, а власних кадрів бракує.

Російські загарбники намагаються схилити білоруських ремонтників, аби ті погодилися працювати на Запорізькій АЕС.

Під час ракетної атаки 26 січня росіяни влучили в п’ять високовольтних підстанцій. Україна вже має план відновлення енергетики і чекає на допомогу партнерів.

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