Про це на засіданні уряду 27 січня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна пережила вже 13-у велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - розповів очільник уряду.

"Тому важливо, що цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" нам вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України", - додав він.

За його словами, уряд готує план того, як відновлювати енергосистему України весною та влітку. Зокрема, йдеться "про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу".

Шмигаль наголосив, що питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на засіданні "фінансового Рамштайну" 26 січня.

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, 47 із яких збила ППО.

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