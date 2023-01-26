Відбулося перше засідання "фінансового Рамштайну": подробиці

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він озвучив перед міжнародними партнерами ключові завдання:

Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році.

"Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ", - зазначив Шмигаль.

Спланувати й забезпечити початок відновлення України.

"Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури", - підкреслив очільник уряду.

Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).

Варто зазначити, що 12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "фінансового Рамштайну".

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