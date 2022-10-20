Росіяни планують удар по Каховській ГЕС, щоб прикрити свій провал на Херсонщині, - ISW
Росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС
Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW)
Згідно з інформацією, російське військове керівництво, вочевидь, зробило висновки з попередніх невдач на Харківщині і намагається пом'якшити наслідки нездатності, захиститися від ще одного успішного українського наступу.
Російські військові можуть вважати, що прорив дамби прикриє їхній відступ з правого берега Дніпра і зупинить або затримає українське просування. Командувач російськими збройними силами в Україні Сергій Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір завдати удару по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву і попередив, що українські сили мають намір завдати удару вище за течією від Херсона.
ISW повідомляє, що Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід.
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