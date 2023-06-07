Росіяни планують вивезти українських дітей до окупованого Криму, аби "прикрити" ними військові об'єкти
Росіяни під приводом евакуації від обстрілів планують вивезти українських дітей до тимчасово окупованого Криму й розмістити їх поруч із військовими об'єктами
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Так, окупанти облаштовують табори для українських дітей по всьому півострову. За словами омбудсмена, росіяни сподіваються таким чином зупинити контрнаступ ЗСУ в напрямку Криму.
"ФСБ РФ вважає, що поряд із місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад, ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових углиб Криму", - написав Лубінець.
"На думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч із військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму, дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством", - додав він.
За його даними, у держдумі РФ вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації "евакуації" дітей до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим.
Лубінець нагадав, що підрив Каховської ГЕС окупанти приписують Україні.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, читайте за посиланням.
- Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що ворог змінює імена та дати народження незаконно депортованим з України дітям.
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