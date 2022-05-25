Таку думку він висловив в етері "Еспресо"

"Весь світ жив в ілюзіях того, що російська армія є другою за потужністю у світі. Насправді відбулося інакше. Україна продемонструвала, що це не армія, а збіговисько мародерів, які не вміють воювати. Так, їх дуже багато, але вони діють хаотично і велику роль в цьому відіграє деморалізація всередині армії. Також російську зброю, яку гарно демонстрували на парадах, як виявилось, її не так і багато. Тої високоточної, сучасної та ефективної зброї у РФ не багато. Вони сьогодні вже розконсервовують зброю зразків 1950-х років, щоб відправити хоч якусь техніку на фронт. Проте не потрібно говорити, що у РФ все погано. Їх дуже багато. Вони мають дуже великі склади зброї та боєприпасів, які залишились від СРСР", - розповів Разумков.

Разумков додав, що великим прорахунком росіян стало те, що вони були впевнені в підтримці українців їхньої військової агресії проти України.

"Великий прорахунок Путіна полягає в тому, що він був впевнений в тому, що українці зустрічатимуть російські війська з квітами та російськими прапорами. Сталось все навпаки. Суспільство, яке було нормально налаштоване до росіян, консолідувалось проти Росії. Зараз на території України немає людей, які нормально ставляться до Росії. Всі побачили не лише на що спроможний Путін, а й самі росіяни. Бо те, що зробила російська армії в Київській області й робить на інших окупованих територіях, не вкладається в голову. Ще одним дуже важливим моментом є окупація Криму. Оскільки росіяни вважали, що війна в Україні буде схожа на анексію Криму. Коли вони без значного опору змогли окупувати українські території", - додав Разумков.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Сході України російська війська мають у 20 разів більше техніки, ніж українські

З 24 лютого до 24 травня окупанти втратили близько 29 350 військових, 3194 бронемашини, 1302 танки



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