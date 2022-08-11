Росіяни пограбували та знищили офіс ФК "Маріуполь"
Віцепрезидент футбольного клубу "Маріуполь" показав наслідки дій окупантів у офісі команди
Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя з посиланням на слова віцепрезидента.
"Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін. А все, що не змогли вкрасти, вони зіпсували або знищили. Ось такий він, "русский мір", - сказав Андрій Санін.
За його словами, офіс потрапив під обстріл російських загарбників. Будівля та дах отримали декілька прямих влучань російських снарядів.
- Маріупольська міська рада також повідомляє, що у місті почалися "внутрішні розборки" через корупцію, оскільки колаборанти ділять між собою гроші росіян, які надходять до міста.
- За словами мера, у Маріуполі не буде якісної води, а повноцінне постачання електроенергії неможливе. Окупанти зруйнували інфраструктуру на 90%.
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