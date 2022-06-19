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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни понад 3 місяці не можуть пройти 30% Луганської області, яка залишилася підконтрольна Україні, - Сергій Гайдай
Ексклюзив

Росіяни понад 3 місяці не можуть пройти 30% Луганської області, яка залишилася підконтрольна Україні, - Сергій Гайдай

19 червня, 2022 неділя
20:19
війна з Росією На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти понад три місяці не можуть пройти ті 30% Луганської області, які залишилися підконтрольні Україні

Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про Луганщину до 24 лютого 2022 р, враховуючи окуповану з 2014-го р частину, то з початку повномасштабної війни росіянам достатньо швидко вдалося окупувати близько 70%. Але близько 3,5 місяців російська армія не може пройти ту решту Луганської області, яка залишилися. Це говорить про те, що українські військові вчинили вірно, коли залишили меншу територію, але вона для ворога неприступна. Але на новій окупованій території залишилося близько 300 тисяч людей", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що російські окупанти намагалися прорватися в районі селища Тошківки, але Збройні сили України відбили атаку.

"Достатньо потужний прорив росіяни намагалися зробити в районі Тошківки. Окупанти мали частковий успіх, але наша артилерія відпрацювала - на сьогодні спроба прориву не вдалася. Хоча вони дуже потужно намагалися прорвати нашу оборону - близько 1,5 батальйонно-тактичних груп важкої техніки зайшло в Тошківку", - пояснив Гайдай.ʼ

Голова ОВА також розповів, що попри те, що росіяни вже вихваляються, буцімто вони захопили Сєверодонецьк, але це не так і бої за місто тривають.

"У Сєверодонецьку тривають запеклі бої. Росіяни вже відзвітували, що вони захопили місто, але насправді там досі тривають бої, а російські солдати гинуть. Це є підтвердженням того, що російська армія не контролює Сєверодонецьк. Лисичанськ контролює українська влада, але росіяни постійно обстрілюють місто важким калібром. Але нам вдається щодня завозити гуманітарну допомогу в Лисичанськ", - зауважив Сергій Гайдай.

  • Генштабу ЗСУ увечері 19 червня 2022 р повідомив, що українські захисники успішно відбили ворожий штурм на околиці села Берестове Бахмутського району Донецької області. Окупанти ведуть наступальні дії, щоб повністю захопити Сєверодонецьк.
  • З 24 лютого до 19 червня Російська Федерація втратила в Україні 33 600 окупантів, 3 577 БМП, 1 468 танків, 130 крилатих ракет, 181 гелікоптер і 598 безпілотника.

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