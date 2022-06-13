Про це написав у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Орки заявили, що знайшли в районі Скадовська покинуте поховання сибірки. І що українська влада ігнорувала загрозу жителям, наражаючи їх на ризик масового захворювання. Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначив він.

За словами чиновника, всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність.

"Мінімум щокварталу ці пункти оглядалися, про що складався відповідний звіт. Тому, якщо ці дикуни не будуть колупатися в цих локаціях, загрози для населення не буде", - зазначив Соболевський.