Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині, - заступник голови облради
Російські окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Скадовську Херсонській області
Про це написав у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Орки заявили, що знайшли в районі Скадовська покинуте поховання сибірки. І що українська влада ігнорувала загрозу жителям, наражаючи їх на ризик масового захворювання. Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначив він.
За словами чиновника, всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність.
"Мінімум щокварталу ці пункти оглядалися, про що складався відповідний звіт. Тому, якщо ці дикуни не будуть колупатися в цих локаціях, загрози для населення не буде", - зазначив Соболевський.
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