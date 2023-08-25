Росіяни повертають додому жителів окупованих територій, яких раніше "евакуювали", - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що місцевих жителів Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ, почали повертати додому. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії фронту, попри розміщення російських військ у приміщеннях шкіл.

"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - пояснюють у повідомленні.

За даними ЦНС, офіційно терористи пояснюють розміщення військових на території шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи російської армії.