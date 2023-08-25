Росіяни повертають додому жителів окупованих територій, яких раніше "евакуювали", - ЦНС
Російські загарбники почали повертати додому мешканців тимчасово окупованих територій, яких вони раніше "евакуювали", аби використати їх як "живий щит"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що місцевих жителів Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ, почали повертати додому. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії фронту, попри розміщення російських військ у приміщеннях шкіл.
"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - пояснюють у повідомленні.
За даними ЦНС, офіційно терористи пояснюють розміщення військових на території шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи російської армії.
- У Генштабі розповіли, що до Токмака на Запоріжжі на 20-денний термін прибули студенти-медики для проходження стажування у бойових підрозділах через нестачу лікарів в армії РФ.
- На тимчасово окупованих територіях російські військові розміщуються у школах та дитячих садках, ставлячи під загрозу життя дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.83 Купівля 37.83Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.05Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе