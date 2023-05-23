Росіяни позбавили мешканців окупованої Херсонщини мобільного зв'язку та інтернету
Росіяни позбавили мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області мобільного зв'язку та інтернету. Обладнання вони вивезли до РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти вивезли до РФ обладнання мобільного зв’язку з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Противник це робить, аби місцеві мешканці не могли передавати Силам оборони України інформацію про російські війська", - повідомили в ЦНС.
"З цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед його деокупацією", - додали там.
У Спротиві закликали мешканців ТОТ продовжувати передавати ЗСУ інформацію про переміщення окупантів будь-яким способом.
- Раніше Центр нацспротиву повідомляв, кого окупанти вивозять із Херсонщини в першу чергу.
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