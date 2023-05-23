Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти вивезли до РФ обладнання мобільного зв’язку з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Противник це робить, аби місцеві мешканці не могли передавати Силам оборони України інформацію про російські війська", - повідомили в ЦНС.

"З цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед його деокупацією", - додали там.

У Спротиві закликали мешканців ТОТ продовжувати передавати ЗСУ інформацію про переміщення окупантів будь-яким способом.