Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.

"Інфекційна лікарня на правому березі Дніпра готова приймати людей. Щодо лівого берега - я стовідсотково знаю, що там роблять щеплення від гепатиту A та холери. Росіяни привезли там в одне із селищ пересувний крематорій і спалюють просто загиблих людей без ідентифікації. Там страшна ситуація. На правому березі поки все добре", - розповіла вона.