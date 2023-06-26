Росіяни привезли в одне із селищ на лівобережжі Херсонщини пересувний крематорій, - депутатка Херсонської міськради
Російські окупанти привезли на лівий берег Дніпра у Херсонській області пересувний крематорій, щоб спалювати тіла людей, які загинули після підриву Каховської ГЕС
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.
"Інфекційна лікарня на правому березі Дніпра готова приймати людей. Щодо лівого берега - я стовідсотково знаю, що там роблять щеплення від гепатиту A та холери. Росіяни привезли там в одне із селищ пересувний крематорій і спалюють просто загиблих людей без ідентифікації. Там страшна ситуація. На правому березі поки все добре", - розповіла вона.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- В ОВА заявили, що на лівому березі Херсонщини представники окупаційної влади збирають та забирають тіла українців, які загинули внаслідок потопу через підрив росіянами Каховської ГЕС
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