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Росіяни призначили новим гауляйтером Маріуполя колишнього мера Іркутська та Якутська, - Андрющенко

5 листопада, 2022 субота
13:08
війна з Росією Гауляйтер Маріуполя Дмитро Бердніков

Костянтин Іващенко обіймає посаду заступника голови окупаційної адміністрації Маріуполя тільки офіційно, росіяни замінили його Дмитром Бердніковим

Це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

Андрющенко стверджує, що гауляйтер Маріуполя, зрадник з ОПЗЖ, Костянтин Іващенко більше не обіймає посаду "заступника голови адміністрації" міста. 

"Фінальний удар по угрупуванню Сабліна / Іванова від ФСБ-шників групи прикриття Пушиліна. Причина "зміни лідера" - внутрішньополітична боротьба", - коментує подію Петро Андрющенко.

Новим заступником голови окупаційної адміністрації загарбники призначили Дмитра Берднікова, колишнього мера Іркутська та Якутська, якого в Маріуполь "перевели" з уряду Республіки Якутія.

Радник міського голови інформує, що Іващенку пояснили це "суцільним провалом підготовки до зимового періоду" і "занадто великими масштабами розкрадання коштів". Фактично Костянтин Іващенко тепер "виконує роль голови, що говорить", і більше не бере участь в процесах життєдіяльності міста під окупацією.

"Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенко збережуть функцію голови, що говорить, але від всіх процесів в місті, включно з розкраданням металобрухту, він вже відсторонений", - пише Петро Андрющенко. 

Андрющенко резюмує, що "майбутнє поплічників Іващенка - відсутнє" та далі колаборанти "просто почнуть зникати назавжди". 

"Це - безумовно хороша новина. Тож - набираємо попкорн і робимо ставки, хто перший доєднається до Кобзона. Ні жалю. Ні співчуття. Ні пробачень. Працюємо далі", - завершує радник міського голови Маріуполя.

  • П'ятьох правоохоронців з Маріуполя, що перейшли на бік окупантів, судитимуть за державну зраду.
  • Іван Федоров стверджує, що в Мелітополі також відбувається боротьба за владу між гауляйтерами, а свідченням того стали нещодавні вибухи в місті. 

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Росія
Маріуполь
окупанти
колаборанти
ОПЗЖ
Петро Андрющенко
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