Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни продовжують агітувати населення вступати до армії РФ, - Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують агітувати населення вступати до армії РФ, - Генштаб ЗСУ

3 червня, 2023 субота
07:08
Війна з Росією ЗСУ

Російські військові продовжують агітацію серед власного населення щодо вступу до лав окупаційної армії

Про це у ранковому зведенні 3 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що задля поповнення втрат у живій силі росіяни продовжують агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб.

"У місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби", - йдеться у повідомлені.

ЗСУ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та знищили 17 БПЛА

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, з них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Також українські військові знищили 15 крилатих ракет та 17 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136".

За минулу добу Росія завдала 67 авіаційних та 17 ракетних ударів

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Протягом минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби там відбулось 29 бойових зіткнень. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині.

Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного – Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного - по Дружківці.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.

Ворог продовжує знищувати наші міста і села. Завдав авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області.

Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

  • Нагадаємо, що проти ночі на 1 червня російське військо знову атакувало територію України, ракети летіли на Київ та область. ЗСУ вдалося знищили усі 10 ворожих цілей.

Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
Читайте також:
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
2 червня, 2023 п'ятниця
Генерал Міллі: Найбільшу вогневу міць для контрнаступу України забезпечать танки
Лі Хуей
2 червня, 2023 п'ятниця
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
2 червня, 2023 п'ятниця
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.49
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
07:48
Оновлено
Аварія потяга в Індії
В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 288 людей загинуло, 850 поранені
07:40
дрон Shahed-136
У збитих БПЛА Shahed виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов
07:27
OPINION
Микола Княжицький
УПЦ МП постійно стверджує, що вони не МП, а звичайна українська церква
06:51
російські окупанти
Військові РФ сперечаються між собою щодо приписування успіхів на фронті, - ISW
06:22
Джо Байден
Завдяки підвищенню ліміту держборгу США вдалося запобігти економічній кризі та колапсу, - Байден
06:03
Моравецький та Трюдо
Канада й Польща оприлюднили спільну заяву з підтримкою України
05:35
Електропікап LUAZ
На виставці у Києві презентували український електропікап LUAZ
05:18
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію
04:50
Злиток золота
Росія активно продає золото з фонду добробуту, щоби покрити дефіцит бюджету
04:21
Міхо Саакашвілі 2008 рік
Грузія може мати спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря, -  Саакашвілі
03:53
F-16
США та Данія обговорять навчання українських пілотів на F-16
03:25
тайфун
На півдні Японії лютує тайфун Мавар: евакуюють 2 млн людей, є зниклі безвісти
02:57
Фото Марсу з супутника Mars Express
Європейське космічне агентство провело перший в історії стрім поверхні Марса
02:29
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Порт Тамань у РФ припиняє перевалку газу через загрозу атак дронів, - Reuters
02:01
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В Ізюмі досі не ідентифіковано 66 тіл з масового поховання, - Нацполіція
01:33
Болгарія
У Болгарії розкрили зловживання, пов’язані з розміщенням біженців з України
01:03
Артем Бесєдін (у центрі), Динамо - Фенербахче
Футболіст збірної України повернувся до "Динамо"
00:53
діти, дитина лікарня
Херсонщина: двоє дітей важко поранені від вибуху невідомого предмета на ігровому майданчику
00:36
Вільям Бернс
Директор ЦРУ Бернс у травні здійснив таємний візит до Китаю, - FT
00:25
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Ми дуже задоволені, як покрили потреби України для контрнаступу, - Білий дім
00:04
Ексклюзив
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
2023, п'ятниця
2 червня
23:57
Оновлено
Вибух. ІЛЮСТРАЦІЯ
На окупованому Запоріжжі підірвали автівку з 4 колаборантами, - мер Мелітополя Федоров
23:47
міна сапер розмінування
Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом, - WP
23:46
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 червня
23:24
Ексклюзив
путін, путлер
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
23:20
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині впродовж дня прогримів 181 вибух: є загиблий, зафіксовано численні руйнування
23:05
Ексклюзив
Артіс Пабрікс
Ніякі гарантії безпеки не убережуть Україну від повторної агресії РФ, - ексміністр оборони Латвії Пабрікс
22:57
Олександр Лукашенко
"Не було ні армії, ні готовності": Лукашенко назвав помилкою, що РФ та Білорусь не вирішили "українське питання" у 2014-2015 роках
22:49
Оновлено
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю побачив готовність України та РФ до переговорів. Данілов відповів, що двері для діалогу зачинені
22:30
Микола Жидков загинув на фронті
На фронті загинув 22-річний футболіст, який покинув Польщу заради захисту України
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Розтягнутість військ РФ не дозволить протистояти першому удару контрнаступу, буде пауза у обстрілах: воєнні підсумки тижня
22:12
Ракетоносій "калібрів"
РФ здійснила ротацію кораблів у Чорному морі. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий, - ОК "Південь"
21:56
Маріуполь
У Маріуполі окупанти готуються до евакуації населення, - міська рада
21:50
Оновлено
укриття
Загибель людей біля укриття в Києві: 3 посадовцям та охоронцю поліклініки оголосили підозру
21:40
Бєлгород
У Бєлгородській області до 30 червня заборонили рух транспорту навколо Шебекіно
21:30
Євген Пригожин
Пригожин заявив, що міноборони РФ замінувало шляхи відходу вагнерівців з Бахмута
20:58
РФ скинула авіабомби на Харківщину: загинули чоловік і жінка, поранено 3-річну дитину і трьох жінок
20:53
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
20:49
Володимир Зеленський
Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями, - Зеленський про укриття в Києві
20:28
Ірина Фріз: не ганьбіть ССО, народ України має дізнатися імена справжніх покровителів Трубіцина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV