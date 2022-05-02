Росіяни продовжують грабувати на Херсонщині, наразі вони крадуть вирощені овочі та вивозять до окупованого Криму, – депутат облради

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"Потому було вивезено понад 1,5 тис. тонн пшениці вивезено до окупованого Криму", – розповів Хлань.

Депутат додав, що сьогодні окупанти продовжують грабувати ще один елеватор, зокрема саме на окупованій Херсонщині.



"Зараз здійснюється великий тиск на фермерів, які вирощують ранні овочеві культури. Це огірки, редиска, помідори, капуста. Окупанти просто крадуть в них увесь вирощений врожай, везе на Крим та звітує окупаційній владі, що вони забезпечили Крим дешевими ранніми овочами. А насправді це все від пограбованих фермерів Херсонщини. Росіяни просто все грабують", – наголосив Хлань.



Окупанти примусово вивезли з України до РФ кількасот тисяч тонн зерна. Зокрема для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя було близько 1,5 млн тонн зерна. Кількасот тисяч тонн загарбники вкрали та вивезли до Росії

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