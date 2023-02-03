Росіяни продовжують масований обстріл Херсона, виникла пожежа
Окупанти у ніч на 3 лютого влаштували масований обстріл Херсона, у наслідок чого виникла пожежа
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та місцеві Telegram-канали.
"Окупанти продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!", - повідомив Соболевський.
Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок обстрілу виникла пожежа.
- Нагадаємо, впродовж минулої доби загарбники 34 рази обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені.
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