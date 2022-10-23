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Росіяни продовжують проводити певні маніпуляції на Каховській ГЕС, - Гуменюк

23 жовтня, 2022 неділя
10:49
війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що на Каховській ГЕС росіяни продовжують маніпуляції, щоб звинуватити згодом ЗСУ

Про це вона повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону, передає Укрінформ.

"Так, вони проводять певні маніпуляції із водою, яку намагаються спускати з резервуарів. Вони продовжують шантажувати тим, що Збройні сили збирають нанести критичний удар по самій ГЕС, але саме вони замінували об'єкт критичної інфраструктури і саме вони звільнили звідти усіх українських працівників, залишивши тільки свій перевірений спеціалізований персонал. Саме вони обмежили доступ до цього об'єкту та посилили його режим, це все якраз свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру", - сказала Гуменюк.

Також вона зазначила, що угруповання російських окупаційних військ прожовує переправлятися з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Це вдається їм не так швидко через те, що використовуються тільки альтернативні переправи. Той самий баржевий перехід уздовж Антонівського мосту також не дуже їм допомагає діяти оперативніше.

"Вони переміщують свої елітні підрозділи та офіцерський склад, залишаючи там тільки мобілізованих за принципом: тих, кого не шкода для стримування сил оборони України", - додала вона.

  • Нагадаємо, Херсонцям пояснили, як діяти у випадку підриву росіянами Каховської ГЕС

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