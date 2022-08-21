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Росіяни протягом доби били по Луганщині ракетами й авіацією, але були вимушені відступити

21 серпня, 2022 неділя
15:11
війна з Росією Луганщина

На Луганщині 20 серпня росіяни застосували ракети, авіацію, танки й артилерію, але всюди були вимушені відступити

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Росіяни зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті. ЗСУ тримають оборону, а завдяки підтримці міжнародних партнерів здатні боротися з ворогом і в тилу.

"За минулу добу нашими бійцями відбито 13 атак росіян. Біля шістьох населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів. Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки", - наголосив очільник ОВА.

Загарбники атакували з різних боків, іноді - двічі на день, але всюди були вимушені відступити. Ще на двох ділянках бої тривають.

  • 21 серпня Сергій Гайдай розповів, що в тимчасово окупованих містах Луганщини місцеві повідомляють росіянам про місце перебування чоловіків за 20 тис. грн.

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