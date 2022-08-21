Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни пропонують по 60 тис. рублів за повідомлення про місце перебування чоловіків у невеличких містах окупованої Луганщини, де їх майже не залишилося, але план із примусової "мобілізації" виконувати треба.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" - беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста - не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "ладу", щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія", - наголосив Сергій Гайдай.

Самі росіяни не хочуть іти у відкритий бій, тому "мобілізовують" чоловіків на окупованих територіях.

4 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України. У Старобільську на Луганщині протягом тижня окупанти "призвали" близько 80 чоловіків.

5 серпня голова ОВА написав, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

7 серпня розвідка повідомила, що на тимчасово окупованій території Луганщини розпочалася нова хвиля примусової "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".

9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

11 серпня він розповів, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни "мобілізовують" навіть працівників підприємств критичної інфраструктури

19 серпня Сергій Гайдай написав, що на Луганщині окупанти "мобілізовують" усіх чоловіків із "паспортами ЛНР", попри обіцянки "призивати" лише мешканців ОРЛО.

21 серпня Центр при РНБО повідомив, що "мобілізовані" в "Л/ДНР" влаштовують бунти й відмовляються воювати на територіях одне одного, - Центр при РНБО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb