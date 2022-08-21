Мешканці Луганщини повідомляють окупантам про місце перебування місцевих чоловіків за 20 тис. грн
У тимчасово окупованих містах Луганщини місцеві повідомляють росіянам про місце перебування чоловіків за 20 тис. грн
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За його словами, росіяни пропонують по 60 тис. рублів за повідомлення про місце перебування чоловіків у невеличких містах окупованої Луганщини, де їх майже не залишилося, але план із примусової "мобілізації" виконувати треба.
"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" - беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста - не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "ладу", щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія", - наголосив Сергій Гайдай.
Самі росіяни не хочуть іти у відкритий бій, тому "мобілізовують" чоловіків на окупованих територіях.
- 4 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України. У Старобільську на Луганщині протягом тижня окупанти "призвали" близько 80 чоловіків.
- 5 серпня голова ОВА написав, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.
- 7 серпня розвідка повідомила, що на тимчасово окупованій території Луганщини розпочалася нова хвиля примусової "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".
- 9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.
- 11 серпня він розповів, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни "мобілізовують" навіть працівників підприємств критичної інфраструктури
- 19 серпня Сергій Гайдай написав, що на Луганщині окупанти "мобілізовують" усіх чоловіків із "паспортами ЛНР", попри обіцянки "призивати" лише мешканців ОРЛО.
- 21 серпня Центр при РНБО повідомив, що "мобілізовані" в "Л/ДНР" влаштовують бунти й відмовляються воювати на територіях одне одного, - Центр при РНБО.
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