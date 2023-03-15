Росіяни розміщують ППО серед житлових кварталів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російські терористи продовжують використовувати цивільних на тимчасово окупованих територіях як живий щит
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад. Який водночас і розміщується в густонаселених районах міст. Також з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - йдеться у матеріалі.
У Центрі закликали мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через зручні вам додатки та месенджери.
Зокрема передати інформацію про окупантів можна через телеграм-бот спротиву, СБУ або ж форму на сайті ЦНС,
- 15 березня стало відомо, що війська РФ будують укріплення на кордоні Росії з Україною у Курській та Брянській областях, ймовірно, аби підтримувати інформаційні операції.
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