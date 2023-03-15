Росіяни розміщують ППО серед житлових кварталів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад. Який водночас і розміщується в густонаселених районах міст. Також з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - йдеться у матеріалі.

У Центрі закликали мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через зручні вам додатки та месенджери.

Зокрема передати інформацію про окупантів можна через телеграм-бот спротиву, СБУ або ж форму на сайті ЦНС,